Trade:
30
Profit Trade:
30 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
53.21 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
486.13 USD (2 842 pips)
Perdita lorda:
-15.37 USD
Vincite massime consecutive:
30 (486.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
486.13 USD (30)
Indice di Sharpe:
1.56
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
797.90
Long Trade:
15 (50.00%)
Short Trade:
15 (50.00%)
Fattore di profitto:
31.63
Profitto previsto:
16.20 USD
Profitto medio:
16.20 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.29 USD
Massimale:
0.59 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|471
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.21 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +486.13 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
