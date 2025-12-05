- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
8 (72.72%)
Loss Trade:
3 (27.27%)
Best Trade:
81.56 GBP
Worst Trade:
-66.88 GBP
Profitto lordo:
183.49 GBP (2 049 pips)
Perdita lorda:
-121.35 GBP (3 285 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (101.93 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
101.93 GBP (7)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
0.83
Long Trade:
8 (72.73%)
Short Trade:
3 (27.27%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
5.65 GBP
Profitto medio:
22.94 GBP
Perdita media:
-40.45 GBP
Massime perdite consecutive:
2 (-74.46 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-74.46 GBP (2)
Crescita mensile:
21.93%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.89 GBP
Massimale:
74.46 GBP (20.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|80
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|-1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.56 GBP
Worst Trade: -67 GBP
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +101.93 GBP
Massima perdita consecutiva: -74.46 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Scalping XAUUSD.
