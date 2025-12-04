SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Supply and Demand
Rudi Setiyono

Supply and Demand

Rudi Setiyono
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
9 (60.00%)
Loss Trade:
6 (40.00%)
Best Trade:
8.33 USD
Worst Trade:
-10.00 USD
Profitto lordo:
20.31 USD (23 661 pips)
Perdita lorda:
-20.51 USD (33 719 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.40 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
21.85%
Massimo carico di deposito:
23.59%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
2.26 USD
Perdita media:
-3.42 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.00 USD (2)
Crescita mensile:
-0.10%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.00 USD
Massimale:
15.00 USD (7.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.47% (15.00 USD)
Per equità:
4.93% (9.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 12
BTCUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1
BTCUSD -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 901
BTCUSD -11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.33 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1.23 USD
Massima perdita consecutiva: -15.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
19.27 × 37
Use SL and TP
Non ci sono recensioni
2025.12.05 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 07:39
Share of trading days is too low
2025.12.05 07:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 06:29
Share of trading days is too low
2025.12.05 06:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 23:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 23:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 23:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 23:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 23:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
