- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
9 (60.00%)
Loss Trade:
6 (40.00%)
Best Trade:
8.33 USD
Worst Trade:
-10.00 USD
Profitto lordo:
20.31 USD (23 661 pips)
Perdita lorda:
-20.51 USD (33 719 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.40 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
21.85%
Massimo carico di deposito:
23.59%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
2.26 USD
Perdita media:
-3.42 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.00 USD (2)
Crescita mensile:
-0.10%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.00 USD
Massimale:
15.00 USD (7.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.47% (15.00 USD)
Per equità:
4.93% (9.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|BTCUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1
|BTCUSD
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|901
|BTCUSD
|-11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.33 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1.23 USD
Massima perdita consecutiva: -15.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|19.27 × 37
Use SL and TP
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
201
USD
USD
1
13%
15
60%
22%
0.99
-0.01
USD
USD
7%
1:200