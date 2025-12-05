SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BYBIT 500
Mingze Yang

BYBIT 500

Mingze Yang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
12 (92.30%)
Loss Trade:
1 (7.69%)
Best Trade:
9.46 UST
Worst Trade:
-8.39 UST
Profitto lordo:
66.19 UST (6 616 pips)
Perdita lorda:
-9.17 UST (838 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (56.73 UST)
Massimo profitto consecutivo:
56.73 UST (11)
Indice di Sharpe:
1.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
6.75
Long Trade:
8 (61.54%)
Short Trade:
5 (38.46%)
Fattore di profitto:
7.22
Profitto previsto:
4.39 UST
Profitto medio:
5.52 UST
Perdita media:
-9.17 UST
Massime perdite consecutive:
1 (-8.39 UST)
Massima perdita consecutiva:
-8.39 UST (1)
Crescita mensile:
11.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 UST
Massimale:
8.45 UST (1.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 57
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 5.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.46 UST
Worst Trade: -8 UST
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +56.73 UST
Massima perdita consecutiva: -8.39 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.05 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 23:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 23:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 23:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
