- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
12 (92.30%)
Loss Trade:
1 (7.69%)
Best Trade:
9.46 UST
Worst Trade:
-8.39 UST
Profitto lordo:
66.19 UST (6 616 pips)
Perdita lorda:
-9.17 UST (838 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (56.73 UST)
Massimo profitto consecutivo:
56.73 UST (11)
Indice di Sharpe:
1.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
6.75
Long Trade:
8 (61.54%)
Short Trade:
5 (38.46%)
Fattore di profitto:
7.22
Profitto previsto:
4.39 UST
Profitto medio:
5.52 UST
Perdita media:
-9.17 UST
Massime perdite consecutive:
1 (-8.39 UST)
Massima perdita consecutiva:
-8.39 UST (1)
Crescita mensile:
11.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 UST
Massimale:
8.45 UST (1.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|57
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|5.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.46 UST
Worst Trade: -8 UST
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +56.73 UST
Massima perdita consecutiva: -8.39 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni