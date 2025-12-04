SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FLAME ON
Osei Richard Kwabena

FLAME ON

Osei Richard Kwabena
0 recensioni
Affidabilità
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
Exness-MT5Real30
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.02 GHS
Worst Trade:
0.00 GHS
Profitto lordo:
1.02 GHS (900 pips)
Perdita lorda:
0.00 GHS
Vincite massime consecutive:
1 (1.02 GHS)
Massimo profitto consecutivo:
1.02 GHS (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
24 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.02 GHS
Profitto medio:
1.02 GHS
Perdita media:
0.00 GHS
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 GHS)
Massima perdita consecutiva:
0.00 GHS (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GHS
Massimale:
0.00 GHS (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GHS)
Per equità:
0.00% (0.00 GHS)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm 900
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.02 GHS
Worst Trade: -0 GHS
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.02 GHS
Massima perdita consecutiva: -0.00 GHS

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real30" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.04 22:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 22:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 22:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati