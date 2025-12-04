- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.02 GHS
Worst Trade:
0.00 GHS
Profitto lordo:
1.02 GHS (900 pips)
Perdita lorda:
0.00 GHS
Vincite massime consecutive:
1 (1.02 GHS)
Massimo profitto consecutivo:
1.02 GHS (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
24 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.02 GHS
Profitto medio:
1.02 GHS
Perdita media:
0.00 GHS
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 GHS)
Massima perdita consecutiva:
0.00 GHS (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GHS
Massimale:
0.00 GHS (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GHS)
Per equità:
0.00% (0.00 GHS)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|900
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.02 GHS
Worst Trade: -0 GHS
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.02 GHS
Massima perdita consecutiva: -0.00 GHS
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real30" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni