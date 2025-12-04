SegnaliSezioni
Cj Elijah Garay

Raijin Trading

Cj Elijah Garay
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
18 (32.72%)
Loss Trade:
37 (67.27%)
Best Trade:
47.80 USD
Worst Trade:
-9.72 USD
Profitto lordo:
203.36 USD (6 069 pips)
Perdita lorda:
-75.07 USD (3 057 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (42.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.10 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
71 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
3.27
Long Trade:
40 (72.73%)
Short Trade:
15 (27.27%)
Fattore di profitto:
2.71
Profitto previsto:
2.33 USD
Profitto medio:
11.30 USD
Perdita media:
-2.03 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-15.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.85 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.83 USD
Massimale:
39.29 USD (35.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD# 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD# 128
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD# 3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.80 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +42.01 USD
Massima perdita consecutiva: -15.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Liquidity Raid Alpha – EUR/USD Killzone Strategy

  • Pair: EUR/USD only
  • Filter: DXY as market profiler
  • Session: London–NY overlap (07:00–11:00 EST)

  • Sweep of equal highs/lows or Asian/PD range extremes + immediate rejection (≥70 % wick) + reclaim of level/FVG/order block on 1–5 min
  • Targets: 3R to 5R
  • Risk: 0.5–1 % per trade
  • Edge: DXY regime + Killzone liquidity raids only

High-conviction, rules-based, 30-50 % win rate, ~5:1 avg RR.


165% returns to date and can be copied on XM

live performance report: 
https://social.tp-redirect.com/s/8l0a8BmW

Non ci sono recensioni
2025.12.04 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 71 days
