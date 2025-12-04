- Crescita
Trade:
55
Profit Trade:
18 (32.72%)
Loss Trade:
37 (67.27%)
Best Trade:
47.80 USD
Worst Trade:
-9.72 USD
Profitto lordo:
203.36 USD (6 069 pips)
Perdita lorda:
-75.07 USD (3 057 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (42.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.10 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
71 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
3.27
Long Trade:
40 (72.73%)
Short Trade:
15 (27.27%)
Fattore di profitto:
2.71
Profitto previsto:
2.33 USD
Profitto medio:
11.30 USD
Perdita media:
-2.03 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-15.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.85 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.83 USD
Massimale:
39.29 USD (35.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD#
|128
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD#
|3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.80 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +42.01 USD
Massima perdita consecutiva: -15.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Liquidity Raid Alpha – EUR/USD Killzone Strategy
- Pair: EUR/USD only
- Filter: DXY as market profiler
- Session: London–NY overlap (07:00–11:00 EST)
- Sweep of equal highs/lows or Asian/PD range extremes + immediate rejection (≥70 % wick) + reclaim of level/FVG/order block on 1–5 min
- Targets: 3R to 5R
- Risk: 0.5–1 % per trade
- Edge: DXY regime + Killzone liquidity raids only
High-conviction, rules-based, 30-50 % win rate, ~5:1 avg RR.
165% returns to date and can be copied on XM
live performance report:
https://social.tp-redirect.com/s/8l0a8BmW
