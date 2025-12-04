- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
21 (22.82%)
Loss Trade:
71 (77.17%)
Best Trade:
30.30 USD
Worst Trade:
-3.00 USD
Profitto lordo:
92.61 USD (3 788 pips)
Perdita lorda:
-71.39 USD (4 355 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (3.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.78 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
45 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
36 (39.13%)
Short Trade:
56 (60.87%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
4.41 USD
Perdita media:
-1.01 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-27.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.13 USD (21)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.94 USD
Massimale:
47.75 USD (30.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD#
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD#
|-567
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.30 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +3.06 USD
Massima perdita consecutiva: -27.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
low risk system focusing on a higher time frame analysis with precise lower time frame entries.
Only risking between 0.5% to 1-2% max for each trade. Aiming for 10-30% per month. Will take trades even after quota is hit only if they’re enticing.
165% returns to date and can be copied on XM
live performance report:
https://social.tp-redirect.com/s/8l0a8BmW
Only risking between 0.5% to 1-2% max for each trade. Aiming for 10-30% per month. Will take trades even after quota is hit only if they’re enticing.
165% returns to date and can be copied on XM
live performance report:
https://social.tp-redirect.com/s/8l0a8BmW
Non ci sono recensioni