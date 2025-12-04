- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
34 (80.95%)
Loss Trade:
8 (19.05%)
Best Trade:
16.31 USD
Worst Trade:
-20.00 USD
Profitto lordo:
132.76 USD (46 585 pips)
Perdita lorda:
-80.70 USD (34 787 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (27.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.39 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
2.60
Long Trade:
27 (64.29%)
Short Trade:
15 (35.71%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.24 USD
Profitto medio:
3.90 USD
Perdita media:
-10.09 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.00 USD (1)
Crescita mensile:
7.43%
Algo trading:
9%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.53 USD
Massimale:
20.00 USD (7.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.08% (17.80 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|52
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.31 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.07 USD
Massima perdita consecutiva: -18.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|9.03 × 29
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
This signal is for investor monitoring purposes only. Thanks.
