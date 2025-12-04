SegnaliSezioni
Nicolas Felipe Fideles

KZN Gold Pro

Nicolas Felipe Fideles
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 17%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
34 (80.95%)
Loss Trade:
8 (19.05%)
Best Trade:
16.31 USD
Worst Trade:
-20.00 USD
Profitto lordo:
132.76 USD (46 585 pips)
Perdita lorda:
-80.70 USD (34 787 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (27.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.39 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
2.60
Long Trade:
27 (64.29%)
Short Trade:
15 (35.71%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.24 USD
Profitto medio:
3.90 USD
Perdita media:
-10.09 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.00 USD (1)
Crescita mensile:
7.43%
Algo trading:
9%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.53 USD
Massimale:
20.00 USD (7.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.08% (17.80 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 52
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.31 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.07 USD
Massima perdita consecutiva: -18.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
9.03 × 29
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
This signal is for investor monitoring purposes only. Thanks.
Non ci sono recensioni
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.7% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
High risk of negative slippage when copying deals
