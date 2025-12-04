- Crescita
Trade:
12
Profit Trade:
6 (50.00%)
Loss Trade:
6 (50.00%)
Best Trade:
129.30 USD
Worst Trade:
-121.80 USD
Profitto lordo:
315.90 USD (75 560 pips)
Perdita lorda:
-194.04 USD (140 252 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (226.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
226.70 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
13.85%
Massimo carico di deposito:
20.89%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
9 (75.00%)
Short Trade:
3 (25.00%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
10.16 USD
Profitto medio:
52.65 USD
Perdita media:
-32.34 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-140.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-140.24 USD (2)
Crescita mensile:
6.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
140.24 USD
Massimale:
140.24 USD (6.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.86% (140.24 USD)
Per equità:
4.88% (98.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|4
|BTCUSD
|3
|USTEC
|3
|AUDCHF
|1
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|110
|BTCUSD
|-80
|USTEC
|37
|AUDCHF
|-18
|XAUUSD
|74
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|11K
|BTCUSD
|-80K
|USTEC
|3.7K
|AUDCHF
|-24
|XAUUSD
|742
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +129.30 USD
Worst Trade: -122 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +226.70 USD
Massima perdita consecutiva: -140.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
