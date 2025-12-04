SegnaliSezioni
Davi De Souza Da Silva

B3 Ds Trading

Davi De Souza Da Silva
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -100%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
9.00 BRL
Worst Trade:
-10.00 BRL
Profitto lordo:
11.00 BRL (55 pips)
Perdita lorda:
-10.00 BRL (1 000 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (9.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
9.00 BRL (1)
Indice di Sharpe:
NaN
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
16 secondi
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.33 BRL
Profitto medio:
5.50 BRL
Perdita media:
-10.00 BRL
Massime perdite consecutive:
1 (-10.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-10.00 BRL (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.00 BRL
Massimale:
10.00 BRL (111.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (1.00 BRL)
Per equità:
700.00% (7.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINZ25 2
WDOF26 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINZ25 5
WDOF26 -4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINZ25 55
WDOF26 -1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.00 BRL
Worst Trade: -10 BRL
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -10.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ClearInvestimentos-CLEAR" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ClearInvestimentos-CLEAR
0.63 × 134
Welcome to B3 Ds Trading, a signal focused on operations in the Mini Index (WIN) and Mini Dollar (WDO), with an objective approach, strict risk management, and strategies tested in the Brazilian market.

🔸 Market: Mini Index & Mini Dollar
🔸 Minimum recommended balance: R$300
🔸 Trading profile: Day Trade
🔸 Style: Short-term trades, aiming for consistent movements with strong risk control
🔸 Risk management: Daily loss limit, leverage control, and capital preservation


Non ci sono recensioni
2025.12.04 17:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 17:52
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.04 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 17:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
