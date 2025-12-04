- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
10 (40.00%)
Loss Trade:
15 (60.00%)
Best Trade:
1 010.15 USD
Worst Trade:
-177.59 USD
Profitto lordo:
1 527.37 USD (4 040 pips)
Perdita lorda:
-1 304.37 USD (11 580 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (3.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 020.66 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
79.97%
Massimo carico di deposito:
9.66%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
2 (8.00%)
Short Trade:
23 (92.00%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
8.92 USD
Profitto medio:
152.74 USD
Perdita media:
-86.96 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-884.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-884.12 USD (8)
Crescita mensile:
1.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
196.69 USD
Massimale:
1 195.05 USD (21.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.50% (1 193.91 USD)
Per equità:
6.06% (232.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|225
|USDJPY
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-7.5K
|USDJPY
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 010.15 USD
Worst Trade: -178 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +3.10 USD
Massima perdita consecutiva: -884.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 195
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.37 × 987
|
Tickmill-Live
|2.38 × 11129
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.46 × 13
|
Aglobe-Live
|3.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|3.60 × 20
|
VantageInternational-Live
|4.25 × 4
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.88 × 8
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.24 × 33
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.06 × 240
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|7.82 × 38
|
Ava-Real 1-MT5
|7.85 × 176
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
1%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
1
0%
25
40%
80%
1.17
8.92
USD
USD
26%
1:500