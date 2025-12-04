- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
1.15 USD
Worst Trade:
-7.09 USD
Profitto lordo:
1.40 USD (139 pips)
Perdita lorda:
-7.09 USD (709 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.40 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.49
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
594 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
-0.80
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.20
Profitto previsto:
-1.90 USD
Profitto medio:
0.70 USD
Perdita media:
-7.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.09 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.69 USD
Massimale:
7.09 USD (75.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USOILm
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USOILm
|-6
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USOILm
|-570
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.15 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.40 USD
Massima perdita consecutiva: -7.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni