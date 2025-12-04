SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Amigo Pip Killer
Tamas Molnar

Amigo Pip Killer

Tamas Molnar
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -91%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
5 (100.00%)
Best Trade:
0.00 EUR
Worst Trade:
-14.87 EUR
Profitto lordo:
0.00 EUR
Perdita lorda:
-28.80 EUR (2 492 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 EUR (0)
Indice di Sharpe:
-1.76
Attività di trading:
71.87%
Massimo carico di deposito:
189.86%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-5.76 EUR
Profitto medio:
0.00 EUR
Perdita media:
-5.76 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-28.80 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-28.80 EUR (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.80 EUR
Massimale:
28.80 EUR (90.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.91% (28.80 EUR)
Per equità:
42.52% (6.31 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.5K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +0.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -28.80 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
28 più
Non ci sono recensioni
2025.12.04 15:52
Share of trading days is too low
2025.12.04 15:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 14:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 14:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
