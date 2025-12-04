- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
5 (100.00%)
Best Trade:
0.00 EUR
Worst Trade:
-14.87 EUR
Profitto lordo:
0.00 EUR
Perdita lorda:
-28.80 EUR (2 492 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 EUR (0)
Indice di Sharpe:
-1.76
Attività di trading:
71.87%
Massimo carico di deposito:
189.86%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-5.76 EUR
Profitto medio:
0.00 EUR
Perdita media:
-5.76 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-28.80 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-28.80 EUR (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.80 EUR
Massimale:
28.80 EUR (90.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.91% (28.80 EUR)
Per equità:
42.52% (6.31 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +0.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -28.80 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
