- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
168
Profit Trade:
139 (82.73%)
Loss Trade:
29 (17.26%)
Best Trade:
19.38 USD
Worst Trade:
-6.49 USD
Profitto lordo:
339.46 USD (32 586 pips)
Perdita lorda:
-84.42 USD (8 426 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (87.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.71 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
44.97%
Massimo carico di deposito:
17.03%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
168
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
16.52
Long Trade:
71 (42.26%)
Short Trade:
97 (57.74%)
Fattore di profitto:
4.02
Profitto previsto:
1.52 USD
Profitto medio:
2.44 USD
Perdita media:
-2.91 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-11.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.70 USD (2)
Crescita mensile:
60.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.44 USD (2.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.25% (15.44 USD)
Per equità:
10.74% (71.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|168
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|255
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|24K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.38 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +87.71 USD
Massima perdita consecutiva: -11.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
浮亏小，高盈利。不马丁，不网格。全自动EA操作。合作加Q76762511
