Bohong Wang

XM29150569

Bohong Wang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 60%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
168
Profit Trade:
139 (82.73%)
Loss Trade:
29 (17.26%)
Best Trade:
19.38 USD
Worst Trade:
-6.49 USD
Profitto lordo:
339.46 USD (32 586 pips)
Perdita lorda:
-84.42 USD (8 426 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (87.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.71 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
44.97%
Massimo carico di deposito:
17.03%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
168
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
16.52
Long Trade:
71 (42.26%)
Short Trade:
97 (57.74%)
Fattore di profitto:
4.02
Profitto previsto:
1.52 USD
Profitto medio:
2.44 USD
Perdita media:
-2.91 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-11.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.70 USD (2)
Crescita mensile:
60.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.44 USD (2.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.25% (15.44 USD)
Per equità:
10.74% (71.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 168
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 255
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 24K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.38 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +87.71 USD
Massima perdita consecutiva: -11.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

浮亏小，高盈利。不马丁，不网格。全自动EA操作。合作加Q76762511
Non ci sono recensioni
2025.12.04 14:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
