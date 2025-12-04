SegnaliSezioni
Aleksei Timoshkin

Talep

Aleksei Timoshkin
0 recensioni
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -39%
AlfaForexRU-Real
1:40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
168
Profit Trade:
157 (93.45%)
Loss Trade:
11 (6.55%)
Best Trade:
3 415.63 RUB
Worst Trade:
-10 945.08 RUB
Profitto lordo:
46 865.94 RUB (9 865 pips)
Perdita lorda:
-46 355.91 RUB (9 276 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (17 778.59 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
17 778.59 RUB (56)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
78.72%
Massimo carico di deposito:
35.88%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
61 (36.31%)
Short Trade:
107 (63.69%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
3.04 RUB
Profitto medio:
298.51 RUB
Perdita media:
-4 214.17 RUB
Massime perdite consecutive:
4 (-18 191.00 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-18 191.00 RUB (4)
Crescita mensile:
-28.28%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 009.93 RUB
Massimale:
35 339.54 RUB (85.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.12% (35 339.54 RUB)
Per equità:
0.57% (878.23 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 168
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd 589
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 415.63 RUB
Worst Trade: -10 945 RUB
Vincite massime consecutive: 56
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +17 778.59 RUB
Massima perdita consecutiva: -18 191.00 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.12.04 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 13:43
Trading operations on the account were performed for only 37 days. This comprises 11.6% of days out of the 319 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 13:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 12:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 12:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 12:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.