Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo

MAYA AI powered trader

Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 250 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
FortunaMarkets-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 676
Profit Trade:
1 398 (83.41%)
Loss Trade:
278 (16.59%)
Best Trade:
174.78 USD
Worst Trade:
-928.44 USD
Profitto lordo:
17 588.02 USD (270 676 pips)
Perdita lorda:
-19 783.07 USD (98 487 pips)
Vincite massime consecutive:
111 (920.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 474.74 USD (33)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
16.01%
Massimo carico di deposito:
5.87%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
684
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
1 174 (70.05%)
Short Trade:
502 (29.95%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-1.31 USD
Profitto medio:
12.58 USD
Perdita media:
-71.16 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-763.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 331.95 USD (7)
Crescita mensile:
1.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 628.92 USD
Massimale:
8 052.99 USD (8.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.01% (8 044.79 USD)
Per equità:
0.84% (815.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.Prime 1676
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.Prime -2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.Prime 172K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +174.78 USD
Worst Trade: -928 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +920.16 USD
Massima perdita consecutiva: -763.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunaMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.04 12:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
