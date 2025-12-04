- Crescita
Trade:
23
Profit Trade:
17 (73.91%)
Loss Trade:
6 (26.09%)
Best Trade:
1.50 USD
Worst Trade:
-3.55 USD
Profitto lordo:
12.74 USD (1 316 pips)
Perdita lorda:
-19.86 USD (1 896 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (4.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.58 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
23.52%
Massimo carico di deposito:
9.38%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
9 (39.13%)
Short Trade:
14 (60.87%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-0.31 USD
Profitto medio:
0.75 USD
Perdita media:
-3.31 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.55 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.10 USD
Massimale:
11.66 USD (11.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.57% (11.63 USD)
Per equità:
2.18% (2.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|-7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|-580
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Showcase of the Ultimate Breakout scalper.
Running on 1 minute chart on Vantage with 2% risk per trade.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
-7%
0
0
USD
USD
93
USD
USD
1
100%
23
73%
24%
0.64
-0.31
USD
USD
12%
1:500