- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
44 (78.57%)
Loss Trade:
12 (21.43%)
Best Trade:
44.28 USD
Worst Trade:
-26.56 USD
Profitto lordo:
146.98 USD (3 925 pips)
Perdita lorda:
-97.64 USD (4 118 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (16.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.28 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
33.50%
Massimo carico di deposito:
0.12%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
29 (51.79%)
Short Trade:
27 (48.21%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.88 USD
Profitto medio:
3.34 USD
Perdita media:
-8.14 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-14.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.56 USD (1)
Crescita mensile:
0.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.62 USD
Massimale:
28.98 USD (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.29% (28.98 USD)
Per equità:
0.32% (31.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-193
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.28 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.08 USD
Massima perdita consecutiva: -14.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PlexyTrade-Live
|9.29 × 14
Maximum return with medium risk
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
56
78%
34%
1.50
0.88
USD
USD
0%
1:500