- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
9 (40.90%)
Loss Trade:
13 (59.09%)
Best Trade:
6.40 USD
Worst Trade:
-6.04 USD
Profitto lordo:
16.87 USD (1 170 pips)
Perdita lorda:
-22.98 USD (1 545 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
11.07%
Massimo carico di deposito:
8.58%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
17 (77.27%)
Short Trade:
5 (22.73%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-0.28 USD
Profitto medio:
1.87 USD
Perdita media:
-1.77 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-18.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.43 USD (8)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.60 USD
Massimale:
18.45 USD (3.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.65% (18.45 USD)
Per equità:
0.66% (3.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|10
|XAUAUD
|6
|XAUUSD
|4
|XAGAUD
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUEUR
|6
|XAUAUD
|-10
|XAUUSD
|-3
|XAGAUD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUEUR
|433
|XAUAUD
|-629
|XAUUSD
|-299
|XAGAUD
|120
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.40 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +4.85 USD
Massima perdita consecutiva: -18.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
494
USD
USD
1
100%
22
40%
11%
0.73
-0.28
USD
USD
4%
1:500