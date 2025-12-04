SegnaliSezioni
Adiasa

Expocorr

Adiasa
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
9 (40.90%)
Loss Trade:
13 (59.09%)
Best Trade:
6.40 USD
Worst Trade:
-6.04 USD
Profitto lordo:
16.87 USD (1 170 pips)
Perdita lorda:
-22.98 USD (1 545 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
11.07%
Massimo carico di deposito:
8.58%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
17 (77.27%)
Short Trade:
5 (22.73%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-0.28 USD
Profitto medio:
1.87 USD
Perdita media:
-1.77 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-18.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.43 USD (8)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.60 USD
Massimale:
18.45 USD (3.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.65% (18.45 USD)
Per equità:
0.66% (3.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUEUR 10
XAUAUD 6
XAUUSD 4
XAGAUD 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUEUR 6
XAUAUD -10
XAUUSD -3
XAGAUD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUEUR 433
XAUAUD -629
XAUUSD -299
XAGAUD 120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.40 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +4.85 USD
Massima perdita consecutiva: -18.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.12.04 10:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 09:58
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 09:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 09:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
