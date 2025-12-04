SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Amigo Pip Killer
Tamas Molnar

Amigo Pip Killer

Tamas Molnar
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 -19%
RoboForex-Pro-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
18.43 EUR
Worst Trade:
-33.90 EUR
Profitto lordo:
51.47 EUR (3 747 pips)
Perdita lorda:
-70.81 EUR (438 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (50.19 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
50.19 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
49.24%
Massimo carico di deposito:
220.51%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
4 (36.36%)
Short Trade:
7 (63.64%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-1.76 EUR
Profitto medio:
7.35 EUR
Perdita media:
-17.70 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-65.06 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-65.06 EUR (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.53 EUR
Massimale:
69.53 EUR (68.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.84% (69.53 EUR)
Per equità:
63.74% (64.38 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7
EURUSD 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 59
EURUSD -81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.7K
EURUSD -438
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.43 EUR
Worst Trade: -34 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +50.19 EUR
Massima perdita consecutiva: -65.06 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Afterprime-Live AP
0.00 × 91
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
XMAU-Real 19
0.00 × 1
XMTrading-Real 250
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
OctaFX-Real6
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-4
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 21
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
OctaFX-Real9
0.00 × 6
OctaFX-Real10
0.00 × 1
LiteFinance-Classic2.com
0.00 × 2
OctaFX-Real3
0.00 × 8
Tickmill-Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 7
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 34
XMGlobal-Real 13
0.00 × 3
XMTrading-Real 47
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 17
102 più
Non ci sono recensioni
2025.12.04 09:58
Share of trading days is too low
2025.12.04 09:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 07:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 07:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 07:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 07:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Amigo Pip Killer
35USD al mese
-19%
0
0
USD
82
EUR
1
0%
11
63%
49%
0.72
-1.76
EUR
69%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.