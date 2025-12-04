- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
357
Profit Trade:
214 (59.94%)
Loss Trade:
143 (40.06%)
Best Trade:
13.80 USD
Worst Trade:
-5.38 USD
Profitto lordo:
219.18 USD (9 468 pips)
Perdita lorda:
-141.55 USD (11 307 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (13.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.18 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
357
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
2.36
Long Trade:
187 (52.38%)
Short Trade:
170 (47.62%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
1.02 USD
Perdita media:
-0.99 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-20.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.83 USD (10)
Crescita mensile:
16.42%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.67 USD
Massimale:
32.83 USD (6.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.60% (32.83 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|357
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|78
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|-1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.80 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +13.88 USD
Massima perdita consecutiva: -20.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni