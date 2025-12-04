- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
220
Profit Trade:
159 (72.27%)
Loss Trade:
61 (27.73%)
Best Trade:
109.65 USD
Worst Trade:
-151.00 USD
Profitto lordo:
1 169.21 USD (31 877 pips)
Perdita lorda:
-1 425.91 USD (43 929 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (89.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
109.65 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
58.98%
Massimo carico di deposito:
71.63%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
110 (50.00%)
Short Trade:
110 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-1.17 USD
Profitto medio:
7.35 USD
Perdita media:
-23.38 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-177.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-177.25 USD (7)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
285.15 USD
Massimale:
394.02 USD (188.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (151.00 USD)
Per equità:
14.46% (19.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|EURUSD
|4
|CADJPY
|4
|US500
|4
|CADCHF
|2
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-254
|EURUSD
|1
|CADJPY
|0
|US500
|1
|CADCHF
|-6
|CHFJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-13K
|EURUSD
|52
|CADJPY
|33
|US500
|980
|CADCHF
|-444
|CHFJPY
|90
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +109.65 USD
Worst Trade: -151 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +89.34 USD
Massima perdita consecutiva: -177.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 10
|
EmporiumCapital-Server
|0.00 × 1
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
