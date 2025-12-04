- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.89 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.89 USD (88 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.89 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
8 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
0.89 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.89 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.89 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 14
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 48
|
NPBFX-Real
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 32
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 22
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 3
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.08 × 161
|
Axi-US05-Live
|0.16 × 56
|
ICMarketsSC-Live31
|0.20 × 172
|
Exness-Real4
|0.24 × 46
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 14
|
Axi-US06-Live
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.30 × 159
|
Exness-Real24
|0.42 × 38
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.45 × 22
43 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni