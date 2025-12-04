- Crescita
Trade:
52
Profit Trade:
41 (78.84%)
Loss Trade:
11 (21.15%)
Best Trade:
11.50 USD
Worst Trade:
-73.53 USD
Profitto lordo:
81.03 USD (35 196 pips)
Perdita lorda:
-143.24 USD (54 500 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (29.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.26 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
594 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
7 (13.46%)
Short Trade:
45 (86.54%)
Fattore di profitto:
0.57
Profitto previsto:
-1.20 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
-13.02 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-79.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.09 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.21 USD
Massimale:
104.51 USD (196.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|49
|USOILm
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|-58
|USOILm
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|-19K
|USOILm
|-420
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.50 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29.26 USD
Massima perdita consecutiva: -79.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
