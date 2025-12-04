SegnaliSezioni
Bashir Ahmad

Gold PAMM investment

Bashir Ahmad
0 recensioni
Affidabilità
71 settimane
0 / 0 USD
Copia per 639 USD al mese
crescita dal 2024 92%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
349
Profit Trade:
265 (75.93%)
Loss Trade:
84 (24.07%)
Best Trade:
12 435.72 USD
Worst Trade:
-572.25 USD
Profitto lordo:
114 547.73 USD (91 023 pips)
Perdita lorda:
-4 262.72 USD (62 665 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (106 758.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106 758.84 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
65.42%
Massimo carico di deposito:
0.03%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
117.61
Long Trade:
189 (54.15%)
Short Trade:
160 (45.85%)
Fattore di profitto:
26.87
Profitto previsto:
316.00 USD
Profitto medio:
432.26 USD
Perdita media:
-50.75 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-423.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-924.50 USD (3)
Crescita mensile:
0.98%
Previsione annuale:
11.84%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
937.70 USD (0.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.26% (937.70 USD)
Per equità:
0.02% (59.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 334
archived 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.5K
archived 107K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 28K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12 435.72 USD
Worst Trade: -572 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +106 758.84 USD
Massima perdita consecutiva: -423.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live04
2.54 × 583
23 più
Non ci sono recensioni
2025.12.04 05:38
Trading operations on the account were performed for only 37 days. This comprises 7.55% of days out of the 490 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 05:38
80% of trades performed within 15 days. This comprises 3.06% of days out of the 490 days of the signal's entire lifetime.
