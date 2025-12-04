- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
349
Profit Trade:
265 (75.93%)
Loss Trade:
84 (24.07%)
Best Trade:
12 435.72 USD
Worst Trade:
-572.25 USD
Profitto lordo:
114 547.73 USD (91 023 pips)
Perdita lorda:
-4 262.72 USD (62 665 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (106 758.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106 758.84 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
65.42%
Massimo carico di deposito:
0.03%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
117.61
Long Trade:
189 (54.15%)
Short Trade:
160 (45.85%)
Fattore di profitto:
26.87
Profitto previsto:
316.00 USD
Profitto medio:
432.26 USD
Perdita media:
-50.75 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-423.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-924.50 USD (3)
Crescita mensile:
0.98%
Previsione annuale:
11.84%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
937.70 USD (0.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.26% (937.70 USD)
Per equità:
0.02% (59.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|334
|archived
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.5K
|archived
|107K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12 435.72 USD
Worst Trade: -572 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +106 758.84 USD
Massima perdita consecutiva: -423.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|2.54 × 583
