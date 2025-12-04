SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Btc Scalp
Duc Thao Nguyen

Gold Btc Scalp

Duc Thao Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 291%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
472
Profit Trade:
331 (70.12%)
Loss Trade:
141 (29.87%)
Best Trade:
50.08 USD
Worst Trade:
-14.88 USD
Profitto lordo:
1 202.38 USD (6 115 801 pips)
Perdita lorda:
-528.63 USD (2 051 712 pips)
Vincite massime consecutive:
182 (326.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
326.90 USD (182)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.15%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
477
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.61
Long Trade:
180 (38.14%)
Short Trade:
292 (61.86%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
1.43 USD
Profitto medio:
3.63 USD
Perdita media:
-3.75 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-114.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-146.06 USD (10)
Crescita mensile:
290.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
146.06 USD (16.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.15% (146.06 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 258
XAUUSD 214
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 381
XAUUSD 293
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 3.8M
XAUUSD 256K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.08 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 182
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +326.90 USD
Massima perdita consecutiva: -114.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
65 più
TP or Sl
Non ci sono recensioni
2025.12.04 06:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 04:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 04:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.