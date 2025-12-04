- Crescita
Trade:
472
Profit Trade:
331 (70.12%)
Loss Trade:
141 (29.87%)
Best Trade:
50.08 USD
Worst Trade:
-14.88 USD
Profitto lordo:
1 202.38 USD (6 115 801 pips)
Perdita lorda:
-528.63 USD (2 051 712 pips)
Vincite massime consecutive:
182 (326.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
326.90 USD (182)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.15%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
477
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.61
Long Trade:
180 (38.14%)
Short Trade:
292 (61.86%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
1.43 USD
Profitto medio:
3.63 USD
Perdita media:
-3.75 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-114.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-146.06 USD (10)
Crescita mensile:
290.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
146.06 USD (16.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.15% (146.06 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|258
|XAUUSD
|214
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|381
|XAUUSD
|293
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|3.8M
|XAUUSD
|256K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.08 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 182
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +326.90 USD
Massima perdita consecutiva: -114.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
TP or Sl
Non ci sono recensioni
