Trade:
59
Profit Trade:
50 (84.74%)
Loss Trade:
9 (15.25%)
Best Trade:
41.31 USD
Worst Trade:
-9.00 USD
Profitto lordo:
671.29 USD (67 544 pips)
Perdita lorda:
-10.95 USD (1 103 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (270.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
270.41 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.99
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.62%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
73.37
Long Trade:
35 (59.32%)
Short Trade:
24 (40.68%)
Fattore di profitto:
61.31
Profitto previsto:
11.19 USD
Profitto medio:
13.43 USD
Perdita media:
-1.22 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.00 USD (1)
Crescita mensile:
220.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.00 USD (1.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.99% (19.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|660
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|66K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Best Trade: +41.31 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +270.41 USD
Massima perdita consecutiva: -0.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
