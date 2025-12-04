SegnaliSezioni
Dingjia Xiong

XAUUSD KILLER

Dingjia Xiong
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
641
Profit Trade:
456 (71.13%)
Loss Trade:
185 (28.86%)
Best Trade:
903.74 USD
Worst Trade:
-211.38 USD
Profitto lordo:
5 135.01 USD (80 324 pips)
Perdita lorda:
-3 000.56 USD (83 644 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (332.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 930.96 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.99%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
645
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
346 (53.98%)
Short Trade:
295 (46.02%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
3.33 USD
Profitto medio:
11.26 USD
Perdita media:
-16.22 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 034.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 034.29 USD (7)
Crescita mensile:
21.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 034.29 USD (8.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.58% (1 034.29 USD)
Per equità:
1.88% (226.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 641
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 2.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ -3.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +903.74 USD
Worst Trade: -211 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +332.02 USD
Massima perdita consecutiva: -1 034.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.04 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 02:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
