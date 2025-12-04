- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
5 (50.00%)
Loss Trade:
5 (50.00%)
Best Trade:
9.43 USD
Worst Trade:
-25.90 USD
Profitto lordo:
28.03 USD (28 043 pips)
Perdita lorda:
-67.08 USD (67 073 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (11.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.54 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.34
Attività di trading:
10.03%
Massimo carico di deposito:
5.55%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.42
Profitto previsto:
-3.91 USD
Profitto medio:
5.61 USD
Perdita media:
-13.42 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-63.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.17 USD (4)
Crescita mensile:
-3.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
50.59 USD
Massimale:
63.17 USD (6.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.24% (63.17 USD)
Per equità:
9.95% (100.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-39
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-39K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.43 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +11.54 USD
Massima perdita consecutiva: -63.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
