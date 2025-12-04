SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GOODGOLD
Jie Yu

GOODGOLD

Jie Yu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
5 (50.00%)
Loss Trade:
5 (50.00%)
Best Trade:
9.43 USD
Worst Trade:
-25.90 USD
Profitto lordo:
28.03 USD (28 043 pips)
Perdita lorda:
-67.08 USD (67 073 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (11.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.54 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.34
Attività di trading:
10.03%
Massimo carico di deposito:
5.55%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.42
Profitto previsto:
-3.91 USD
Profitto medio:
5.61 USD
Perdita media:
-13.42 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-63.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.17 USD (4)
Crescita mensile:
-3.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
50.59 USD
Massimale:
63.17 USD (6.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.24% (63.17 USD)
Per equità:
9.95% (100.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -39
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -39K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.43 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +11.54 USD
Massima perdita consecutiva: -63.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
2025.12.05 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 09:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 15:52
Share of trading days is too low
2025.12.04 15:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 15:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 14:43
Share of trading days is too low
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 14:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 01:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 01:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOODGOLD
30USD al mese
-4%
0
0
USD
961
USD
1
100%
10
50%
10%
0.41
-3.91
USD
10%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.