- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 357
Profit Trade:
1 020 (75.16%)
Loss Trade:
337 (24.83%)
Best Trade:
440.44 USD
Worst Trade:
-47.52 USD
Profitto lordo:
4 317.81 USD (313 939 pips)
Perdita lorda:
-1 991.44 USD (198 595 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (73.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 260.48 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
89.93%
Massimo carico di deposito:
0.29%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
643
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.87
Long Trade:
684 (50.41%)
Short Trade:
673 (49.59%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
4.23 USD
Perdita media:
-5.91 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-601.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-601.08 USD (27)
Crescita mensile:
11.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
95.21 USD
Massimale:
601.08 USD (2.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.91% (601.08 USD)
Per equità:
0.90% (199.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1357
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|115K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +440.44 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +73.65 USD
Massima perdita consecutiva: -601.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MegaFusionGroup-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。
【 XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。
【 BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。
不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。
【开户链接】https://crmuser.mega-fusion.com/regist-real?invitid=7731OC-UBPES24311
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
3
100%
1 357
75%
90%
2.16
1.71
USD
USD
3%
1:500