- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
584
Profit Trade:
475 (81.33%)
Loss Trade:
109 (18.66%)
Best Trade:
188.40 USD
Worst Trade:
-204.75 USD
Profitto lordo:
12 188.22 USD (213 178 pips)
Perdita lorda:
-4 913.31 USD (116 013 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (688.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
767.85 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.32%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
132
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
16.43
Long Trade:
417 (71.40%)
Short Trade:
167 (28.60%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
12.46 USD
Profitto medio:
25.66 USD
Perdita media:
-45.08 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-290.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-409.01 USD (3)
Crescita mensile:
73.72%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
380.74 USD
Massimale:
442.82 USD (8.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.71% (438.69 USD)
Per equità:
12.84% (2 199.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|400
|GBPUSD.PRO
|96
|AUDCAD.PRO
|40
|EURAUD.PRO
|19
|EURUSD.PRO
|15
|USDCAD.PRO
|10
|AUDUSD.PRO
|4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.PRO
|4.9K
|GBPUSD.PRO
|600
|AUDCAD.PRO
|1.4K
|EURAUD.PRO
|387
|EURUSD.PRO
|-82
|USDCAD.PRO
|82
|AUDUSD.PRO
|48
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.PRO
|87K
|GBPUSD.PRO
|3.7K
|AUDCAD.PRO
|3.8K
|EURAUD.PRO
|2.9K
|EURUSD.PRO
|-1K
|USDCAD.PRO
|664
|AUDUSD.PRO
|312
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +188.40 USD
Worst Trade: -205 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +688.59 USD
Massima perdita consecutiva: -290.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OxSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Botfolio curated based on Ultimate Extractor stats. nice return!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
75%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
6
91%
584
81%
100%
2.48
12.46
USD
USD
13%
1:500