Clifton Creath

Ultimate Extractor

Clifton Creath
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 75%
OxSecurities-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
584
Profit Trade:
475 (81.33%)
Loss Trade:
109 (18.66%)
Best Trade:
188.40 USD
Worst Trade:
-204.75 USD
Profitto lordo:
12 188.22 USD (213 178 pips)
Perdita lorda:
-4 913.31 USD (116 013 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (688.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
767.85 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.32%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
132
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
16.43
Long Trade:
417 (71.40%)
Short Trade:
167 (28.60%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
12.46 USD
Profitto medio:
25.66 USD
Perdita media:
-45.08 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-290.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-409.01 USD (3)
Crescita mensile:
73.72%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
380.74 USD
Massimale:
442.82 USD (8.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.71% (438.69 USD)
Per equità:
12.84% (2 199.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.PRO 400
GBPUSD.PRO 96
AUDCAD.PRO 40
EURAUD.PRO 19
EURUSD.PRO 15
USDCAD.PRO 10
AUDUSD.PRO 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.PRO 4.9K
GBPUSD.PRO 600
AUDCAD.PRO 1.4K
EURAUD.PRO 387
EURUSD.PRO -82
USDCAD.PRO 82
AUDUSD.PRO 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.PRO 87K
GBPUSD.PRO 3.7K
AUDCAD.PRO 3.8K
EURAUD.PRO 2.9K
EURUSD.PRO -1K
USDCAD.PRO 664
AUDUSD.PRO 312
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +188.40 USD
Worst Trade: -205 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +688.59 USD
Massima perdita consecutiva: -290.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OxSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Botfolio curated based on Ultimate Extractor stats. nice return!
Non ci sono recensioni
2025.12.04 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
