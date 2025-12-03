SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RedCandle XAU Scalper
Filipe Pereira De Lima

RedCandle XAU Scalper

Filipe Pereira De Lima
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 104%
VantageInternational-Live 6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
747
Profit Trade:
681 (91.16%)
Loss Trade:
66 (8.84%)
Best Trade:
2 254.60 EUR
Worst Trade:
-2 585.40 EUR
Profitto lordo:
8 485.65 EUR (174 035 pips)
Perdita lorda:
-6 132.13 EUR (140 771 pips)
Vincite massime consecutive:
226 (845.35 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 498.23 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.82%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
371
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
410 (54.89%)
Short Trade:
337 (45.11%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
3.15 EUR
Profitto medio:
12.46 EUR
Perdita media:
-92.91 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-260.23 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 509.91 EUR (2)
Crescita mensile:
103.81%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
3 509.91 EUR (48.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.74% (3 509.91 EUR)
Per equità:
8.15% (397.15 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 746
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.7K
EURUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 33K
EURUSD 2
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 254.60 EUR
Worst Trade: -2 585 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +845.35 EUR
Massima perdita consecutiva: -260.23 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.67 × 6
Tickmill-Live
1.36 × 11
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Bem-vindo(a). Este sinal replica a estratégia RedCandleBuy desenvolvida por Filipe Lima.

Resumo: EA que abre apenas posições BUY no XAUUSD. Abre até N posições por vela vermelha que exceda X pontos, sem SL/TP fixos; todas as posições são geridas por um trailing stop centralizado para proteger lucros e reduzir drawdown. Ideal para contas com alavancagem moderada.

Diferenciais:

  • Estratégia registrada e testada em conta real.

  • Gestão automática de trailing stop (fecha todas as posições quando o trailing é atingido).

  • Modo hedge opcional (configuração do EA).

  • Regras claras de lotagem e limite máximo de ordens.

Recomendado para assinantes:

  • Conta com margem suficiente (recomendado > 0.5% do capital por ordem).

  • Preferível usar um VPS para evitar desconexões.

Como copiar: após subscrever, configure o multiplicador de lote conforme o seu apetite de risco. Não use alavancagem excessiva.

Aviso de risco: Trading envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. Ao subscrever aceita os riscos inerentes.


Non ci sono recensioni
2025.12.03 23:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 23:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 23:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 23:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RedCandle XAU Scalper
30USD al mese
104%
0
0
USD
4.9K
EUR
3
11%
747
91%
100%
1.38
3.15
EUR
46%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.