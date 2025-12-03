- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live
|1.36 × 11
Bem-vindo(a). Este sinal replica a estratégia RedCandleBuy desenvolvida por Filipe Lima.
Resumo: EA que abre apenas posições BUY no XAUUSD. Abre até N posições por vela vermelha que exceda X pontos, sem SL/TP fixos; todas as posições são geridas por um trailing stop centralizado para proteger lucros e reduzir drawdown. Ideal para contas com alavancagem moderada.
Diferenciais:
-
Estratégia registrada e testada em conta real.
-
Gestão automática de trailing stop (fecha todas as posições quando o trailing é atingido).
-
Modo hedge opcional (configuração do EA).
-
Regras claras de lotagem e limite máximo de ordens.
Recomendado para assinantes:
-
Conta com margem suficiente (recomendado > 0.5% do capital por ordem).
-
Preferível usar um VPS para evitar desconexões.
Como copiar: após subscrever, configure o multiplicador de lote conforme o seu apetite de risco. Não use alavancagem excessiva.
Aviso de risco: Trading envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. Ao subscrever aceita os riscos inerentes.
