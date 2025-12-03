SegnaliSezioni
Abid to the moon

Abid Renata Fadri Geovanni
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 127%
HFMarketsGlobal-Live8
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 109
Profit Trade:
3 544 (58.01%)
Loss Trade:
2 565 (41.99%)
Best Trade:
46 717 800.75 IDR
Worst Trade:
-29 016 814.94 IDR
Profitto lordo:
6 029 945 235.74 IDR (22 137 448 pips)
Perdita lorda:
-2 766 039 542.01 IDR (76 938 607 pips)
Vincite massime consecutive:
1028 (214 151 585.45 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
1 571 046 128.75 IDR (163)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
1488
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
2.55
Long Trade:
2 542 (41.61%)
Short Trade:
3 567 (58.39%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
534 278.23 IDR
Profitto medio:
1 701 451.82 IDR
Perdita media:
-1 078 377.99 IDR
Massime perdite consecutive:
274 (-90 379 923.64 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-644 127 036.65 IDR (156)
Crescita mensile:
2 175.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
399 030.83 IDR
Massimale:
1 282 355 713.87 IDR (39.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.56% (163 734 095.37 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 5993
#BTCUSDr 76
#ETHUSDr 40
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 339K
#BTCUSDr -2.1K
#ETHUSDr -8.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr 220K
#BTCUSDr -52M
#ETHUSDr -2.5M
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46 717 800.75 IDR
Worst Trade: -29 016 815 IDR
Vincite massime consecutive: 163
Massime perdite consecutive: 156
Massimo profitto consecutivo: +214 151 585.45 IDR
Massima perdita consecutiva: -90 379 923.64 IDR

2025.12.03 21:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 21:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 21:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 21:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
