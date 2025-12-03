- Crescita
Trade:
6 109
Profit Trade:
3 544 (58.01%)
Loss Trade:
2 565 (41.99%)
Best Trade:
46 717 800.75 IDR
Worst Trade:
-29 016 814.94 IDR
Profitto lordo:
6 029 945 235.74 IDR (22 137 448 pips)
Perdita lorda:
-2 766 039 542.01 IDR (76 938 607 pips)
Vincite massime consecutive:
1028 (214 151 585.45 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
1 571 046 128.75 IDR (163)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
1488
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
2.55
Long Trade:
2 542 (41.61%)
Short Trade:
3 567 (58.39%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
534 278.23 IDR
Profitto medio:
1 701 451.82 IDR
Perdita media:
-1 078 377.99 IDR
Massime perdite consecutive:
274 (-90 379 923.64 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-644 127 036.65 IDR (156)
Crescita mensile:
2 175.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
399 030.83 IDR
Massimale:
1 282 355 713.87 IDR (39.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.56% (163 734 095.37 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|5993
|#BTCUSDr
|76
|#ETHUSDr
|40
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|339K
|#BTCUSDr
|-2.1K
|#ETHUSDr
|-8.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|220K
|#BTCUSDr
|-52M
|#ETHUSDr
|-2.5M
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
