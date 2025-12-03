SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / KingNkinG
Ahmad Ridwansyah

KingNkinG

Ahmad Ridwansyah
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 24%
Exness-MT5Real8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
21 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
101 557.10 IDR
Worst Trade:
0.00 IDR
Profitto lordo:
705 816.41 IDR (32 640 pips)
Perdita lorda:
0.00 IDR
Vincite massime consecutive:
21 (705 816.41 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
705 816.41 IDR (21)
Indice di Sharpe:
1.40
Attività di trading:
72.05%
Massimo carico di deposito:
11.68%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
20 (95.24%)
Short Trade:
1 (4.76%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
33 610.31 IDR
Profitto medio:
33 610.31 IDR
Perdita media:
0.00 IDR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 IDR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 IDR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
0.00 IDR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
2.16% (78 846.83 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101 557.10 IDR
Worst Trade: -0 IDR
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +705 816.41 IDR
Massima perdita consecutiva: -0.00 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

SNR AND SND
TARGET PROFIT 1-5%
TRADE IN START 01:00
Non ci sono recensioni
2025.12.03 21:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.12.03 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 20:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KingNkinG
30USD al mese
24%
0
0
USD
556K
IDR
1
0%
21
100%
72%
n/a
33 610.31
IDR
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.