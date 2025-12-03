- Crescita
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
10.62 USD
Worst Trade:
-3.68 USD
Profitto lordo:
43.25 USD (2 426 pips)
Perdita lorda:
-3.68 USD (368 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (41.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.22 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.02
Attività di trading:
16.49%
Massimo carico di deposito:
23.32%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
10.75
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
11.75
Profitto previsto:
3.96 USD
Profitto medio:
4.81 USD
Perdita media:
-3.68 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.68 USD (1)
Crescita mensile:
19.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.65 USD
Massimale:
3.68 USD (1.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.82% (3.68 USD)
Per equità:
14.21% (29.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|40
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +10.62 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +41.22 USD
Massima perdita consecutiva: -3.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Scalping Gold
Monthly Target 10%
