SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ziam 01
Fauzan Ziam Maududi

Ziam 01

Fauzan Ziam Maududi
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
0%
FxPro.com-Real07
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
19 (95.00%)
Loss Trade:
1 (5.00%)
Best Trade:
2.57 USD
Worst Trade:
-81.45 USD
Profitto lordo:
35.39 USD (4 621 pips)
Perdita lorda:
-81.45 USD (8 144 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (32.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.59 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
292 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
10 (50.00%)
Short Trade:
10 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-2.30 USD
Profitto medio:
1.86 USD
Perdita media:
-81.45 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-81.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.45 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.86 USD
Massimale:
81.45 USD (98.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 17
#US100_H25 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -49
#US100_H25 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -4.8K
#US100_H25 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.57 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +32.59 USD
Massima perdita consecutiva: -81.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.03 17:02
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 7.69% of days out of the 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 17:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.03 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 292 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati