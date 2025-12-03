- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
19 (95.00%)
Loss Trade:
1 (5.00%)
Best Trade:
2.57 USD
Worst Trade:
-81.45 USD
Profitto lordo:
35.39 USD (4 621 pips)
Perdita lorda:
-81.45 USD (8 144 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (32.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.59 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
292 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
10 (50.00%)
Short Trade:
10 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-2.30 USD
Profitto medio:
1.86 USD
Perdita media:
-81.45 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-81.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.45 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.86 USD
Massimale:
81.45 USD (98.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|17
|#US100_H25
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|-49
|#US100_H25
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-4.8K
|#US100_H25
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.57 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +32.59 USD
Massima perdita consecutiva: -81.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
