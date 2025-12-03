SegnaliSezioni
Ahmed El Aazzaoui

SweetB5

Ahmed El Aazzaoui
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
14.54 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
28.54 USD (5 704 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (28.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.54 USD (2)
Indice di Sharpe:
161.70
Attività di trading:
7.78%
Massimo carico di deposito:
18.79%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
14.27 USD
Profitto medio:
14.27 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.60% (17.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30Cash 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30Cash 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30Cash 5.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.54 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +28.54 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.03 18:11
Share of trading days is too low
2025.12.03 18:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 17:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 17:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 17:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 17:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.