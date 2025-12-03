SegnaliSezioni
Bin Shao

SunriseForex

Bin Shao
0 recensioni
Affidabilità
65 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
TitanFX-06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
95
Profit Trade:
63 (66.31%)
Loss Trade:
32 (33.68%)
Best Trade:
21 866.00 JPY
Worst Trade:
-10 710.00 JPY
Profitto lordo:
141 908.00 JPY (44 329 pips)
Perdita lorda:
-55 725.00 JPY (16 744 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (13 861.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
22 084.00 JPY (2)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.62%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.62
Long Trade:
43 (45.26%)
Short Trade:
52 (54.74%)
Fattore di profitto:
2.55
Profitto previsto:
907.19 JPY
Profitto medio:
2 252.51 JPY
Perdita media:
-1 741.41 JPY
Massime perdite consecutive:
3 (-4 543.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-10 710.00 JPY (1)
Crescita mensile:
22.33%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 547.00 JPY
Massimale:
15 331.00 JPY (10.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
3.49% (5 940.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 38
XAUUSD 19
CN50 17
USDX 8
VIX 6
XAGUSD 3
EURUSD 2
CNHJPY 1
XTIUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 147
XAUUSD 390
CN50 181
USDX -31
VIX -19
XAGUSD 19
EURUSD 40
CNHJPY 4
XTIUSD 23
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1.1K
XAUUSD 14K
CN50 15K
USDX -2.4K
VIX 32
XAGUSD 141
EURUSD 59
CNHJPY 152
XTIUSD 179
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21 866.00 JPY
Worst Trade: -10 710 JPY
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13 861.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -4 543.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
1.56 × 170
TitanFX-06
4.94 × 36
RoboForex-ProCent-7
8.50 × 4
Non ci sono recensioni
2025.12.03 16:02
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 11.65% of days out of the 455 days of the signal's entire lifetime.
