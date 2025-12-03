- Crescita
Trade:
95
Profit Trade:
63 (66.31%)
Loss Trade:
32 (33.68%)
Best Trade:
21 866.00 JPY
Worst Trade:
-10 710.00 JPY
Profitto lordo:
141 908.00 JPY (44 329 pips)
Perdita lorda:
-55 725.00 JPY (16 744 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (13 861.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
22 084.00 JPY (2)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.62%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.62
Long Trade:
43 (45.26%)
Short Trade:
52 (54.74%)
Fattore di profitto:
2.55
Profitto previsto:
907.19 JPY
Profitto medio:
2 252.51 JPY
Perdita media:
-1 741.41 JPY
Massime perdite consecutive:
3 (-4 543.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-10 710.00 JPY (1)
Crescita mensile:
22.33%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 547.00 JPY
Massimale:
15 331.00 JPY (10.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
3.49% (5 940.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|38
|XAUUSD
|19
|CN50
|17
|USDX
|8
|VIX
|6
|XAGUSD
|3
|EURUSD
|2
|CNHJPY
|1
|XTIUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|147
|XAUUSD
|390
|CN50
|181
|USDX
|-31
|VIX
|-19
|XAGUSD
|19
|EURUSD
|40
|CNHJPY
|4
|XTIUSD
|23
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1.1K
|XAUUSD
|14K
|CN50
|15K
|USDX
|-2.4K
|VIX
|32
|XAGUSD
|141
|EURUSD
|59
|CNHJPY
|152
|XTIUSD
|179
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|1.56 × 170
|
TitanFX-06
|4.94 × 36
|
RoboForex-ProCent-7
|8.50 × 4
