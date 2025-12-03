SegnaliSezioni
Gold Miner

0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 3%
VTMarkets-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.34 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1.69 USD (169 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (1.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.69 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.71
Attività di trading:
22.92%
Massimo carico di deposito:
14.26%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
0.85 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.57% (1.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD 169
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.34 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.69 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.03 16:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 15:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 15:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Miner
35USD al mese
3%
0
0
USD
62
USD
1
0%
2
100%
23%
n/a
0.85
USD
3%
1:500
