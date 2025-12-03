- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
6 (27.27%)
Loss Trade:
16 (72.73%)
Best Trade:
5.35 USD
Worst Trade:
-7.97 USD
Profitto lordo:
17.08 USD (492 pips)
Perdita lorda:
-36.14 USD (424 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (2.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.35 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.21%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
11 (50.00%)
Short Trade:
11 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.47
Profitto previsto:
-0.87 USD
Profitto medio:
2.85 USD
Perdita media:
-2.26 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-25.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.57 USD (9)
Algo trading:
27%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.06 USD
Massimale:
29.32 USD (2.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.98% (28.35 USD)
Per equità:
3.36% (103.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|6
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|3
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-15
|GBPUSD
|-3
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|-7
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|-1
|USDCAD
|-1
|USDCHF
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-103
|GBPUSD
|20
|GBPJPY
|185
|EURJPY
|-104
|NZDUSD
|25
|AUDUSD
|-13
|USDCAD
|-15
|USDCHF
|73
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.35 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +2.93 USD
Massima perdita consecutiva: -25.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.59 × 3502
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 12
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.10 × 500
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.82 × 519
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.99 × 1500
51 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
OFFICIAL PERFORMANCE ACCOUNT ($2,000 REAL) This account was intentionally started with $2,000 to transparently demonstrate how our systems work at every balance level.
Portfolio Allocation: 100% ONR CORRELATION MASTER: Statistical Arbitrage (Main Profit)
👉 DOWNLOAD THE ROBOT TO GET THE SAME RESULTS: https://www.mql5.com/tr/market/product/156531
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
27%
22
27%
100%
0.47
-0.87
USD
USD
3%
1:300