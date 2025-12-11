- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
17 (89.47%)
Loss Trade:
2 (10.53%)
Best Trade:
10.10 USD
Worst Trade:
-4.22 USD
Profitto lordo:
48.63 USD (3 619 pips)
Perdita lorda:
-6.59 USD (645 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (31.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.63 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
44.65%
Massimo carico di deposito:
1.67%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
9.96
Long Trade:
3 (15.79%)
Short Trade:
16 (84.21%)
Fattore di profitto:
7.38
Profitto previsto:
2.21 USD
Profitto medio:
2.86 USD
Perdita media:
-3.30 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.22 USD (1)
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.22 USD (0.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.28% (4.22 USD)
Per equità:
1.44% (22.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.10 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.63 USD
Massima perdita consecutiva: -4.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
94%
19
89%
45%
7.37
2.21
USD
USD
1%
1:500