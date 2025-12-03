- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
5 (83.33%)
Loss Trade:
1 (16.67%)
Best Trade:
2.93 USD
Worst Trade:
-0.22 USD
Profitto lordo:
5.01 USD (271 pips)
Perdita lorda:
-0.22 USD
Vincite massime consecutive:
4 (2.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.93 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.80
Attività di trading:
74.00%
Massimo carico di deposito:
57.52%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
21.77
Long Trade:
6 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
22.77
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
1.00 USD
Perdita media:
-0.22 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.22 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.22 USD (0.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.42% (0.22 USD)
Per equità:
11.12% (5.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|4
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|208
|GBPUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.93 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.08 USD
Massima perdita consecutiva: -0.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
LMAX-DemoUK
|0.00 × 5
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 13
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
IronFX-Real8
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 5
|
Activtrades-5
|0.00 × 11
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
MEXIntGroup-Demo
|0.11 × 9
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.16 × 189
|
ICMarkets-Live14
|0.20 × 10
|
AKDFX-Real
|0.20 × 5
