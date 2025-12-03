SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Scalper
Natasha Diedericks

Gold Scalper

Natasha Diedericks
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
19 (76.00%)
Loss Trade:
6 (24.00%)
Best Trade:
0.88 USD
Worst Trade:
-4.11 USD
Profitto lordo:
4.52 USD (447 pips)
Perdita lorda:
-18.75 USD (1 859 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (2.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.01 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.38
Attività di trading:
89.72%
Massimo carico di deposito:
12.92%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
8 (32.00%)
Short Trade:
17 (68.00%)
Fattore di profitto:
0.24
Profitto previsto:
-0.57 USD
Profitto medio:
0.24 USD
Perdita media:
-3.13 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-16.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.81 USD (5)
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.16 USD
Massimale:
18.17 USD (1.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.81% (18.17 USD)
Per equità:
20.36% (200.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUEUR 6
XAUCHF 5
XAUUSD 5
XAUGBP 5
XAUJPY 2
XAUAUD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUEUR -3
XAUCHF -3
XAUUSD -2
XAUGBP -3
XAUJPY -2
XAUAUD -1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUEUR -241
XAUCHF -280
XAUUSD -194
XAUGBP -227
XAUJPY -285
XAUAUD -185
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.88 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2.01 USD
Massima perdita consecutiva: -16.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.88 × 17
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 3432
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29538
Exness-MT5Real
2.68 × 98
90 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Gold Scalper M5
Non ci sono recensioni
2025.12.03 13:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 13:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Scalper
30USD al mese
-1%
0
0
USD
986
USD
1
80%
25
76%
90%
0.24
-0.57
USD
20%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.