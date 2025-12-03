- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
19 (76.00%)
Loss Trade:
6 (24.00%)
Best Trade:
0.88 USD
Worst Trade:
-4.11 USD
Profitto lordo:
4.52 USD (447 pips)
Perdita lorda:
-18.75 USD (1 859 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (2.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.01 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.38
Attività di trading:
89.72%
Massimo carico di deposito:
12.92%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
8 (32.00%)
Short Trade:
17 (68.00%)
Fattore di profitto:
0.24
Profitto previsto:
-0.57 USD
Profitto medio:
0.24 USD
Perdita media:
-3.13 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-16.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.81 USD (5)
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.16 USD
Massimale:
18.17 USD (1.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.81% (18.17 USD)
Per equità:
20.36% (200.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|6
|XAUCHF
|5
|XAUUSD
|5
|XAUGBP
|5
|XAUJPY
|2
|XAUAUD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUEUR
|-3
|XAUCHF
|-3
|XAUUSD
|-2
|XAUGBP
|-3
|XAUJPY
|-2
|XAUAUD
|-1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUEUR
|-241
|XAUCHF
|-280
|XAUUSD
|-194
|XAUGBP
|-227
|XAUJPY
|-285
|XAUAUD
|-185
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.88 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2.01 USD
Massima perdita consecutiva: -16.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.88 × 17
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3432
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29538
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Gold Scalper M5
