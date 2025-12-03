SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DAM87
Van Dai Hoang

DAM87

Van Dai Hoang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
EGlobal-Classic1
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
4 (66.66%)
Loss Trade:
2 (33.33%)
Best Trade:
4.32 USD
Worst Trade:
-1.76 USD
Profitto lordo:
14.70 USD (731 pips)
Perdita lorda:
-2.76 USD (138 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (10.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.62 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
13.04%
Massimo carico di deposito:
17.57%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
4.33
Long Trade:
2 (33.33%)
Short Trade:
4 (66.67%)
Fattore di profitto:
5.33
Profitto previsto:
1.99 USD
Profitto medio:
3.68 USD
Perdita media:
-1.38 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.76 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.76 USD (1.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.35% (2.76 USD)
Per equità:
4.60% (9.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDi 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDi 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDi 593
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.32 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.62 USD
Massima perdita consecutiva: -2.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.03 15:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 14:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 14:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 13:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 13:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DAM87
30USD al mese
6%
0
0
USD
212
USD
1
100%
6
66%
13%
5.32
1.99
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.