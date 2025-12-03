- Crescita
Trade:
629
Profit Trade:
579 (92.05%)
Loss Trade:
50 (7.95%)
Best Trade:
147.67 USD
Worst Trade:
-250.34 USD
Profitto lordo:
2 450.00 USD (46 320 pips)
Perdita lorda:
-2 338.06 USD (63 038 pips)
Vincite massime consecutive:
174 (534.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
657.52 USD (54)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
50.81%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
662
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
446 (70.91%)
Short Trade:
183 (29.09%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
4.23 USD
Perdita media:
-46.76 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-334.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-488.52 USD (2)
Crescita mensile:
0.13%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
560.74 USD
Massimale:
1 056.32 USD (1.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.05% (1 056.93 USD)
Per equità:
3.21% (3 211.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|204
|XAUUSD
|194
|WS30
|179
|SP500
|52
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|296
|XAUUSD
|-260
|WS30
|71
|SP500
|25
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|11K
|XAUUSD
|-33K
|WS30
|2.9K
|SP500
|2.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +147.67 USD
Worst Trade: -250 USD
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +534.82 USD
Massima perdita consecutiva: -334.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.57 × 251
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.99 × 707
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
1
74%
629
92%
100%
1.04
0.18
USD
USD
3%
1:200