Hajar Ismail

FX Arrow VIP

Hajar Ismail
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
0%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
4 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-1.06 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-2.95 USD (51 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-1.96
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.91%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
33 secondi
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.74 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.74 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.95 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.95 USD
Massimale:
2.95 USD (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.99% (10.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 2
NZDUSD 1
EURJPY 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF -2
NZDUSD -1
EURJPY 0
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF -31
NZDUSD -17
EURJPY -3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -2.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PTIPPF-Real
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
LiteForex-ECN.com
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 3
Tickmill-Live08
0.00 × 1
XMGlobal-Real 44
0.00 × 2
HizliFXTradingLtd-Live
0.00 × 4
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 4
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 3
ATFXGM1-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
Activtrades-5
0.00 × 1
153 più
Non mettere tutte le uova nello stesso paniere.

Affidarsi a una sola coppia di valute è rischioso. Questa strategia crea un Portafoglio Anti-Fragile dividendo il rischio su 9 Coppie di Valute Selezionate.

🛡️ VANTAGGI:
  • 🌍 Diversificazione Intelligente: Il rischio è distribuito. Non dipendiamo da una singola valuta.
  • 🛡️ Protezione Invisibile (Hidden SL & TP): Gestita internamente per evitare lo Stop Hunting dei broker.
  • 📉 Drawdown Ultra Basso: Il carico di margine è distribuito uniformemente.
⚠️ REQUISITI:
Deposito Minimo: $1,000 (Obbligatorio per 9 coppie).
Leva: 1:500.
Obbligatorio: VPS.

Unisciti per una crescita stabile.
Non ci sono recensioni
2025.12.03 11:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 11:17
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 11:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 11:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
