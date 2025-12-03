- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
4 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-1.06 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-2.95 USD (51 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-1.96
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.91%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
33 secondi
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.74 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.74 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.95 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.95 USD
Massimale:
2.95 USD (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.99% (10.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|-2
|NZDUSD
|-1
|EURJPY
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|-31
|NZDUSD
|-17
|EURJPY
|-3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -2.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PTIPPF-Real
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 5
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 44
|0.00 × 2
|
HizliFXTradingLtd-Live
|0.00 × 4
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
ATFXGM1-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
Activtrades-5
|0.00 × 1
Non mettere tutte le uova nello stesso paniere.
Affidarsi a una sola coppia di valute è rischioso. Questa strategia crea un Portafoglio Anti-Fragile dividendo il rischio su 9 Coppie di Valute Selezionate.
🛡️ VANTAGGI:
• Deposito Minimo: $1,000 (Obbligatorio per 9 coppie).
• Leva: 1:500.
• Obbligatorio: VPS.
Unisciti per una crescita stabile.
Affidarsi a una sola coppia di valute è rischioso. Questa strategia crea un Portafoglio Anti-Fragile dividendo il rischio su 9 Coppie di Valute Selezionate.
🛡️ VANTAGGI:
- 🌍 Diversificazione Intelligente: Il rischio è distribuito. Non dipendiamo da una singola valuta.
- 🛡️ Protezione Invisibile (Hidden SL & TP): Gestita internamente per evitare lo Stop Hunting dei broker.
- 📉 Drawdown Ultra Basso: Il carico di margine è distribuito uniformemente.
• Deposito Minimo: $1,000 (Obbligatorio per 9 coppie).
• Leva: 1:500.
• Obbligatorio: VPS.
Unisciti per una crescita stabile.
