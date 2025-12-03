- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
24 (66.66%)
Loss Trade:
12 (33.33%)
Best Trade:
27.24 USD
Worst Trade:
-112.14 USD
Profitto lordo:
79.58 USD (20 901 pips)
Perdita lorda:
-519.56 USD (23 231 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (10.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.90 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.34
Attività di trading:
1.69%
Massimo carico di deposito:
88.28%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
15 (41.67%)
Short Trade:
21 (58.33%)
Fattore di profitto:
0.15
Profitto previsto:
-12.22 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-43.30 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-482.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-482.22 USD (7)
Crescita mensile:
13.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
472.88 USD
Massimale:
487.56 USD (45.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.67% (487.56 USD)
Per equità:
41.78% (88.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-468
|XAUUSD
|28
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-8.6K
|XAUUSD
|6.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.24 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +10.83 USD
Massima perdita consecutiva: -482.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.45 × 11
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|1.17 × 6
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.50 × 20
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
Exness-Real16
|4.20 × 20
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|7.20 × 25
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|8.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
Exness-Real29
|13.20 × 5
|
Exness-Real18
|13.31 × 1671
|
OctaFX-Real
|15.00 × 1
Hi
Welcome to XAUUSD copy trading
Let's rich together
Non ci sono recensioni
