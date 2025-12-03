SegnaliSezioni
Digit Pramudhito Dr. Sp. U

PandawaLimaFx

Digit Pramudhito Dr. Sp. U
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -37%
Exness-Real18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
24 (66.66%)
Loss Trade:
12 (33.33%)
Best Trade:
27.24 USD
Worst Trade:
-112.14 USD
Profitto lordo:
79.58 USD (20 901 pips)
Perdita lorda:
-519.56 USD (23 231 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (10.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.90 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.34
Attività di trading:
1.69%
Massimo carico di deposito:
88.28%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
15 (41.67%)
Short Trade:
21 (58.33%)
Fattore di profitto:
0.15
Profitto previsto:
-12.22 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-43.30 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-482.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-482.22 USD (7)
Crescita mensile:
13.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
472.88 USD
Massimale:
487.56 USD (45.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.67% (487.56 USD)
Per equità:
41.78% (88.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 21
XAUUSD 15
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -468
XAUUSD 28
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -8.6K
XAUUSD 6.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.24 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +10.83 USD
Massima perdita consecutiva: -482.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 4
Exness-Real17
0.45 × 11
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 1
Pepperstone-Edge12
1.00 × 1
Tickmill-Live09
1.17 × 6
PrimusMarkets-Live-6
1.50 × 20
ICMarketsEU-Live17
2.00 × 1
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
Exness-Real16
4.20 × 20
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
7.20 × 25
HFMarketsSV-Live Server 3
8.00 × 2
RoboForex-ECN
8.50 × 4
Exness-Real29
13.20 × 5
Exness-Real18
13.31 × 1671
OctaFX-Real
15.00 × 1
Hi

Welcome to XAUUSD copy trading

Let's rich together

Non ci sono recensioni
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 10:07
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 1.57% of days out of the 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 10:07
80% of trades performed within 2 days. This comprises 1.05% of days out of the 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 10:07
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.03 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
