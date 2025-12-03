- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
70 (65.42%)
Loss Trade:
37 (34.58%)
Best Trade:
5.31 USD
Worst Trade:
-3.90 USD
Profitto lordo:
141.61 USD (14 134 pips)
Perdita lorda:
-61.55 USD (6 137 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (52.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.38 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
1.29%
Massimo carico di deposito:
3.14%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
4.17
Long Trade:
62 (57.94%)
Short Trade:
45 (42.06%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-1.66 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-11.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.21 USD (6)
Crescita mensile:
624.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.21 USD (48.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.79% (19.21 USD)
Per equità:
0.13% (0.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD_i
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD_i
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD_i
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.31 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +52.38 USD
Massima perdita consecutiva: -11.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Hi, welcome to my Signal...
About my signal :
Pair GBP USD.
Use Stop Loss.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1 601%
0
0
USD
USD
85
USD
USD
7
0%
107
65%
1%
2.30
0.75
USD
USD
49%
1:500