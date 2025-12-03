- Crescita
Trade:
1 762
Profit Trade:
1 086 (61.63%)
Loss Trade:
676 (38.37%)
Best Trade:
72.54 USD
Worst Trade:
-51.59 USD
Profitto lordo:
4 631.78 USD (112 325 pips)
Perdita lorda:
-3 899.78 USD (111 062 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (30.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
119.72 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
49.39%
Massimo carico di deposito:
89.44%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
1572
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
929 (52.72%)
Short Trade:
833 (47.28%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
4.26 USD
Perdita media:
-5.77 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-317.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-566.17 USD (25)
Crescita mensile:
34.78%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
280.02 USD
Massimale:
741.88 USD (30.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.19% (741.88 USD)
Per equità:
48.73% (969.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.kh
|1762
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.kh
|732
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.kh
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +72.54 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +30.62 USD
Massima perdita consecutiva: -317.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AxionTradeKH-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This EA one day can generate profit 20-50% with 500-1000 transaction lot.
we already Run for 30 days from 06-Nov-2025 till now start up 3800$,
profit 7,600$ = 200% spread fix 29, rebate 400 lot x 10$ = 4000$
30days running
capital 100%
profit 200%
rebate 100%
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
35%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
2
95%
1 762
61%
49%
1.18
0.42
USD
USD
49%
1:100