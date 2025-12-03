SegnaliSezioni
Minea Chhay

Master AI

Minea Chhay
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 35%
AxionTradeKH-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 762
Profit Trade:
1 086 (61.63%)
Loss Trade:
676 (38.37%)
Best Trade:
72.54 USD
Worst Trade:
-51.59 USD
Profitto lordo:
4 631.78 USD (112 325 pips)
Perdita lorda:
-3 899.78 USD (111 062 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (30.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
119.72 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
49.39%
Massimo carico di deposito:
89.44%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
1572
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
929 (52.72%)
Short Trade:
833 (47.28%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
4.26 USD
Perdita media:
-5.77 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-317.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-566.17 USD (25)
Crescita mensile:
34.78%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
280.02 USD
Massimale:
741.88 USD (30.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.19% (741.88 USD)
Per equità:
48.73% (969.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.kh 1762
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.kh 732
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.kh 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +72.54 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +30.62 USD
Massima perdita consecutiva: -317.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AxionTradeKH-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This EA one day can generate profit 20-50% with 500-1000 transaction lot.

we already Run for 30 days from 06-Nov-2025 till now start up 3800$,
profit 7,600$ = 200% spread fix 29, rebate 400 lot x 10$ = 4000$

30days running
capital 100%
profit 200%
rebate 100%





Non ci sono recensioni
2025.12.04 07:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 06:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 10:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
