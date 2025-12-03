- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
2.35 USD
Worst Trade:
-9.21 USD
Profitto lordo:
7.06 USD (7 512 pips)
Perdita lorda:
-15.69 USD (15 684 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (3.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.68 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
91.59%
Massimo carico di deposito:
7.02%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
11 (91.67%)
Short Trade:
1 (8.33%)
Fattore di profitto:
0.45
Profitto previsto:
-0.72 USD
Profitto medio:
0.78 USD
Perdita media:
-5.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-14.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.88 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.53 USD
Massimale:
14.88 USD (1.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.48% (14.88 USD)
Per equità:
1.64% (16.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-9
|BTCUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-8.7K
|BTCUSD
|500
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.35 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.68 USD
Massima perdita consecutiva: -14.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|4.64 × 22
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
12
75%
92%
0.44
-0.72
USD
USD
2%
1:200